Стена Самарской ГРЭС войдет в программу пешеходной экскурсии по городскому стрит-арту

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Граффити на стене Самарской ГРЭС (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») с изображением достопримечательностей областной столицы войдет в новую программу компании «АРТ-экскурсии» по самарскому стрит-арту. Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров.

В списке знаковых для самарских любителей стрит-арта прибавление: группа уличных художников под руководством Дениса Кандалина (Вертиго) выполнила художественное оформление 85 пролетов стены старейшей электростанции Поволжья. Всего нанесено 20 рисунков в различных цветовых оттенках, оценить которые уже сегодня могут все желающие из числа жителей и гостей города. Появление нового столь масштабного граффити закономерно привлекло интерес агентств по организации пешеходных экскурсий по Самаре.

«Художественное оформление стены ГРЭС можно рассматривать как нестандартный путеводитель по областной столице, полезный как горожанам, так и тем, кто только знакомится с нашим городом. Неудивительно, что он появился на ограждении старейшей электростанции, которая сама по себе давно уже стала одной из ключевых точек на карте достопримечательностей Самары», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Отметим, что роспись бетонного ограждения Самарской ГРЭС стала продолжением арт-проекта «Общее решение», который был реализован на фестивале «ВолгаФест-2021». Тогда компания «Т Плюс» предложила жителям областной столицы выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, а после принять участие в раскрашивании стены энергообъекта. Причем каждый цвет получил свое уникальное название, связанное с известными локациями родного города. В результате волонтерами по покраске стены электростанции стали сами жители города.