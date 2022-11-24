Специалисты «РКС-Самара» вместе с депутатами городской Думы напомнили жителям о правилах пользования раковиной и унитазом

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Жителей дома №84 по ул.Ерошевского навестили депутаты городской думы и сотрудники «РКС-Самара». Повод для визита нерадостный – увеличение в 2022 году количества засоров канализации. Причина банальная - нарушение правил эксплуатации сети.

Из специальных ловушек, установленных в канализационных колодцах, достали макароны вперемешку с влажными салфетками и ватными палочками, это всё то, что создает непроходимый засор на сетях. Определить виновных легко – это сами жители дома. Понимая это, виновники не спешили общаться с депутатами и работниками ресурсной компании, предпочитали наблюдать из окон квартир.

Для них во дворе дома сотрудники предприятия установили информационные плакаты с правилами пользования канализацией и деревянный туалет, как напоминание о том, к чему может привести нарушение этих правил. Информационно-просветительское мероприятие поддержали председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы г.о.Самара Алексей Авдеев и депутаты Думы г.о.Самара Максим Венедиктов и Денис Купцов. Они подробно обсудили проблему и пути её решения со специалистами «РКС-Самара», которые своими руками устраняют тысячи засоров в год.

«Практика показывает, что в большинстве случаев, когда в жилых домах происходят засоры, виноваты жители. И это уже вопрос воспитания. Людям нужно понять, что к пользованию канализацией нужно подходить грамотно. Чтобы централизованная система водоотведения работала без сбоев и не приходилось возвращаться к деревянному туалету во дворе»,- отметил Денис Купцов.

За прошедшие 11 месяцев, специалисты «РКС-Самара» провели по городу около 3918 аварийных прочисток. Большой части из них удалось бы избежать, сэкономить время и ресурсы для других важных работ, если бы жители многоквартирных домов не использовали канализацию как мусорку. «Канализация не заканчивается на кнопке сливного бачка. Нужно обязательно объяснять жителям правила пользования системой водоотведения, - заметил начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» Дмитрий Юданычев. - Важно, чтобы к этой работе подключились и депутаты, люди, которые находятся в постоянном контакте с жителями нашего города. Общими усилиями у нас получится улучшить статистику, повысить коммунальную культуру и сделать нашу жизнь комфортнее».

Фото: «РКС-Самара»