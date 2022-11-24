Специалисты «РКС-Самара» вместе с депутатами городской Думы напомнили жителям о правилах пользования раковиной и унитазом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается туман
Детский хор исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Гречанинова.
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Герои работ Аллы – люди, для которых Самара стала местом полноценной и всесторонней творческой реализации.
В областной научной библиотеке откроется выставка известного самарского фотографа Аллы Кучерявой
Стандартизация и централизованная систематизация массивов данных позволит сделать единую библиотеку эталонных метрик и бенчмарков ML-моделей.
Альянс в сфере искусственного интеллекта создаст собственный центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения
Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии.
Главный специалист по профилактической медицине СО рассказал об опасных рисках ожирения
Председатель Совета ветеранов ГУ МЧС СО посетил торжественное мероприятие.
В строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева состоялась  акция, посвященная Дню призывника
Этой осенью к работе в поликлинике приступили 4 врача, завершившие целевое обучение.
В Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 за последние три года трудоустроились 160 врачей
В ходе делового разговора намечены пути дальнейшего сотрудничества и повышения эффективности влияния на состояние правопорядка в исправительных учреждениях.
Состоялась рабочая встреча членов ОНК СО с начальником УФСИН СО Рамизом Алмазовым
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.5
-0.16
EUR 62.28
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» вместе с депутатами городской Думы напомнили жителям о правилах пользования раковиной и унитазом

24 ноября 2022 14:52
334
Практика показывает, что в большинстве случаев, когда в жилых домах происходят засоры, виноваты жители.

Жителей дома №84 по ул.Ерошевского навестили депутаты городской думы и сотрудники «РКС-Самара». Повод для визита нерадостный – увеличение в 2022 году количества засоров канализации.  Причина банальная - нарушение правил эксплуатации сети.

Из специальных ловушек, установленных в канализационных колодцах,  достали макароны вперемешку с влажными салфетками и ватными палочками, это всё то, что создает непроходимый засор на сетях. Определить виновных легко – это сами жители дома. Понимая это, виновники не спешили общаться с депутатами и работниками ресурсной компании, предпочитали наблюдать из окон квартир.

Для них во дворе дома сотрудники предприятия установили информационные плакаты  с правилами пользования канализацией и деревянный туалет, как напоминание о том, к чему может привести нарушение этих правил.  Информационно-просветительское мероприятие поддержали председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы г.о.Самара  Алексей Авдеев и депутаты Думы г.о.Самара Максим Венедиктов и Денис Купцов. Они подробно обсудили проблему и пути её решения со специалистами «РКС-Самара», которые своими руками устраняют тысячи засоров в год. 

«Практика показывает, что в большинстве случаев, когда в жилых домах происходят засоры, виноваты жители. И это уже вопрос воспитания. Людям нужно понять, что к пользованию канализацией нужно подходить грамотно. Чтобы централизованная система водоотведения работала без сбоев и не приходилось возвращаться к деревянному туалету во дворе»,- отметил Денис Купцов.

За прошедшие 11 месяцев, специалисты «РКС-Самара» провели по городу около 3918 аварийных прочисток. Большой части из них удалось бы избежать, сэкономить время и ресурсы для других важных работ, если бы жители многоквартирных домов не использовали канализацию как мусорку. «Канализация не заканчивается на кнопке сливного бачка. Нужно обязательно объяснять жителям правила пользования системой водоотведения, -  заметил начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» Дмитрий Юданычев. -  Важно, чтобы к этой работе подключились и депутаты,  люди, которые находятся в постоянном контакте с жителями нашего города. Общими усилиями у нас получится улучшить статистику, повысить коммунальную культуру и сделать нашу жизнь комфортнее».

 

Фото:   «РКС-Самара» 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
22 ноября 2022, 10:27
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
Переход на удобные способы передачи показаний ресурсоснабжающая организация начала в прошлом году. ЖКХ
440
В Самаре должники за воду могут лишиться муниципального жилья
18 ноября 2022, 12:21
В Самаре должники за воду могут лишиться муниципального жилья
«РКС-Самара» получили поддержку ДУИ с борьбе с должниками. ЖКХ
769
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
17 ноября 2022, 13:43
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
В этом году специалисты «РКС-Самара» выезжали к этому дому чистить канализационные трубы 9 раз. ЖКХ
850

В центре внимания
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
196
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
931
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1496
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
402
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
337
Весь список