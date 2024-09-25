Специалисты «РКС-Самара» устранили засор, причиной которого стал кирпич.

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Кирпич - очень полезный предмет, но не в канализационный линии. В один из сентябрьских дней в «РКС-Самара» поступила заявка о сильном засоре линии водоотведения по ул. Физкультурной, 11. Прибывшая на место бригада цеха эксплуатации канализационных сетей провела диагностику и вскоре выявила причину: путь стокам преградил... кирпич, неизвестно как оказавшийся в канализации. Специалисты оперативно устранили проблему, и линия заработала в штатном режиме.

Стоит отметить, что по этому адресу сотрудники ресурсного предприятия совсем недавно переложили канализационную линию, проложили новые трубы и построили колодцы. Кирпич был явно не отсюда, скорее всего, кто-то бросил его в колодец.

Жители дома выразили благодарность за оперативную реакцию и профессионально выполненную работу всей бригаде №4 УМР ЦЭК: Сергею Сергеевичу Бессонову, Владимиру Владимировичу Садову и Виктору Васильевичу Герасимову. Так и написали: «Эти парни просто супер. Они сделали профилактику нашей канализационной системы и обнаружили причину. Оказался кирпич... Под давлением его вытолкнули из коллектора. Будем надеяться, что после такой непростой работы у парней всё будет хорошо».

В «РКС-Самара» всегда приятно получать такие отзывы от жителей. А чтобы канализация работала без сбоев, на предприятии напоминают: любые строительные материалы: порошки, растворы, жидкости - запрещено смывать в канализацию и бросать в любые колодцы. Твёрдые бытовые отходы нужно утилизировать только в мусор. Использование унитаза и раковины как мусорной корзины приведёт к засору на линии, изливу стоков и отключению воды в доме. Чтобы этого не происходило, нужно знать и соблюдать правила пользования канализацией:

Запрещено смывать:

- строительные материалы (цемент, песок бетон, камни, крошку, краски)

- средства личной гигиены (салфетки, подгузники, средства контрацепции)

- бумагу

- продукты, очистки

- жир

- наполнители лотков для животных

- тряпки

- лекарства

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»