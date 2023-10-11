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Специалисты «РКС-Самара» ставят в водопроводные и канализационные люки устройства от падения

11 октября 2023 14:25
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Обезопасили больше 500 колодцев.

В городе, насквозь прошитом инженерными коммуникациями, вопросы безопасности жителей - на первом месте. В Самаре нет ни одной улицы, где не проходили бы коммуникации: трубы, кабели, колодцы. Последние в современные реалиях, к сожалению, периодически оказываются открытыми: с люков постоянно крадут крышки.

Сотрудники  «РКС-Самара» делают регулярный обход всех колодцев, но так  как их на балансе организации больше 70 000 штук, физически невозможно обеспечить своевременную замену крышки на каждом «обезглавленном» люке. Поэтому уже второй год специалисты ресурсной компании дополняют каждый свой колодец защитным устройством, которое разработали и создали на предприятии.

В горловину люка устанавливается стальная пластина на распорках, которая не даст человеку или животному провалиться внутрь. В прошлом году «РКС-Самара» обезопасили такими щитами больше 350 колодцев, в этом - ещё около 200.  В основном, защитные устройства ставят в колодцах на тротуарах и газонах, но есть разработка и для люков на дорогах, чтобы в открытый колодец не угодила машина.

Ресурсная компания готова при необходимости поделиться своими разработками с коллегами из других организаций, на балансе которых есть колодцы, чтобы совместными усилиями обеспечить безопасность в городской среде.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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