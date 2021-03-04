Специалисты «РКС-Самара» приводят в порядок колонки после сильного мороза и натиска активных горожан

68

Водоразборные колонки в Самаре как наружные объекты водоснабжения не устояли перед февральскими морозами: большая часть ВРК замерзла. В аварийную службу «РКС-Самара» поступило больше 130 заявок с просьбами восстановить водоснабжение в колонках.

Отогревание ВРК занимает определённое время: прежде чем приступить к работам на самой колонке, бригада очищает к ней доступ, часто подходы и подъезды засыпаны снегом и льдом. После этого начинается процесс отогревания: рабочие обследуют внешнюю часть ВРК, устраняют повреждения. Если промерзание не слишком сильное, его удается устранить во внешней части. Но чаще всего мороз добирается до водоприёмника, который располагается под землёй в колодце. Тогда требуются ремонтно-восстановительные работы уже внутри. Один адрес – час минимум. В день одна бригада успевает отогреть в среднем 6-7 колонок.

«Медвежью услугу» самим себе оказывают слишком инициативные самарцы: в попытках отогреть ВРК самостоятельно заливают ее кипятком (который превращается в гладкий лёд), пытаются залезть внутрь колодца (это смертельно опасно без спецоборудования и допуска) и даже поджигают колонки! Как это было на ул. Ростовской, где жители просто развели вокруг ВРК костёр. Воду не отогрели, но из строя механизм вывели окончательно: бригаде пришлось провозиться несколько часов, чтобы восстановить водоснабжение.

В 2018 году «РКС-Самара» начала в Самаре программу «Вода с улицы – в дом», её цель – помочь горожанам подключиться к центральному водоснабжению на льготных условиях и убрать с улиц водоразборные колонки, которые неудобны и специалистам по водоснабжению, и самим жителям.