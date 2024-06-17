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Специалисты «РКС-Самара» поделились опытом реконструкции очистных сооружений с коллегами из областных районов

17 июня 2024 14:13
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В вопросах экологии не бывает мелких, незначительных задач, маленьких незначительных предприятий.

Реконструкция превратила Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) «РКС-Самара» не только в современный высокотехнологичный объект, но и в площадку для обмена опытом. Недавно здесь по инициативе Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области прошла встреча представителей муниципальных образований, имеющих свои очистные сооружения, вошедшие в федеральный проект «Оздоровление Волги». ГОКС, где проводили реконструкцию специалисты «РКС-Самара», являются самым крупным объектом в области и одним из немногих, ведущих очистку сточных вод города-миллионника, вошедших в федпроект. Руководители и специалисты предприятия поделились опытом проведения масштабной реконструкции.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко отметил, насколько важно выполнение всех задач, поставленных федеральным проектом, призвал представителей муниципальных образований Самарской области в обязательном порядке использовать опыт «РКС-Самара» в своей работе. После проведения заседания все желающие отправились на экскурсию, где им уже наглядно показали результаты проведённой работы. Некоторые гости вели для себя видеосъёмку от начала и до конца мероприятия, чтобы не упустить что-нибудь важное, ведь информации было предоставлено очень много, и что называется, из первых уст, можно было задавать любые вопросы.

Много интереса вызвала испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод. Специалисты с удовольствием рассказывали об используемом оборудовании, об этапах и результатах проведения исследований, дали рекомендации по альтернативным вариантам технического оснащения лабораторий.

В вопросах экологии не бывает мелких, незначительных задач, маленьких незначительных предприятий. Каждое из предприятий работает на общее дело - оздоровление Волги. Обмен опытом в этом деле оказывает незаменимую помощь.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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