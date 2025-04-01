Специалисты "РКС-Самара" обновили три задвижки на крупнейшей канализационной насосной станции в России

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Уникальные работы специалисты «РКС-Самара» проводили в ночное время.

В марте 2025 года в Самаре на крупнейшей канализационной насосной станции (КНС-13) специалисты «РКС-Самара» отремонтировали три задвижки. С их помощью регулируется поступление и перекачка сточных вод на станции. Две из них диаметром 1,2 метра, третья – 1,4 метра. Срок эксплуатации каждой превысил 50 лет.

КНС-13 – одна из крупнейших канализационных станций в России, её проектная производительность превышает 800 тыс. м3/сут. Через неё проходят все стоки Главного Безымянского коллектора, а это более половины всех сточных вод города. Отсюда они перекачиваются на Городские очистные канализационные сооружения. Полностью остановить поступление стоков на станцию на время ремонта невозможно.

Опытные специалисты «РКС-Самара» проводили ремонт оборудования в течение трёх ночных смен. «Работали ночью, так как именно в это время потребление воды в городе значительно снижается и, соответственно, объём стоков становится минимальным», - пояснил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

Своевременный ремонт задвижек позволил создать запас прочности оборудования, повысил надёжность системы водоотведения города.