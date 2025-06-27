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Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе

27 июня 2025 11:06
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Специалисты "РКС-Самара" обновили сразу четыре задвижки на станции подкачки в Куйбышевсокм районе

Специалисты «РКС-Самара» завершили плановый ремонт оборудования на насосной станции подкачки в Куйбышевском районе. Станция расположена на ул. Белорусской и поднимает холодную воду на верхние этажи близлежащих многоквартирных домов.  

В ходе работ заменено четыре задвижки на трубопроводах диаметром 300 мм. Новая запорная арматура повысит надёжность работы линий и бесперебойность водоснабжения многоквартирных жилых домов. 

Сейчас водоснабжение домов по ул.Белорусской полностью восстановлено. О его ограничении компания заранее уведомила потребителей. 

Теги: РКС-Самара

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