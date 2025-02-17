Специалисты «РКС-Самара» на ул. Тихвинской переложили трубу водоотведения без крупного вскрытия

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Специалисты «РКС-Самара» заменили сети водоотведения на участке около дома 28 по ул. Тихвинской. Перекладку провели бестраншейным методом, с помощью спецоборудования.

Труба диаметром 150 мм заводилась в грунт через небольшой котлован. Это позволило провести большой объём работ за короткий промежуток времени, обойтись без крупных земляных вскрытий, минимизировать неудобства жителей.

За рабочую смену бригада цеха эксплуатации канализации переложила весь запланированный участок в 29 метров. Вместо керамической трубы смонтировали пластиковую - предполагается, что этот материал прослужит 50 лет.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»