Я нашел ошибку
Главные новости:
Главными темами станут обмен опытом и идеями, поиск новых возможностей для развития, новости образования и перспектив профессиональной самореализации, а также интерактивные и развлекательные события.
Команда самарского кампуса будет выпускать студенческий Telegram-журнал УНИК
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал клиентам, как проверить наличие задолженности за тепло
На площадке работает группа стрит-арт художников, они используют специальную краску, которая выдержит жару и холод.
На первой очереди набережной в Самаре появилась яркая спортивная площадка
Умение оказать первую помощь - важный навык, который может спасти жизнь человека в экстремальной ситуации.
В Росреестре СО прошло обучение сотрудников по программе «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях»
На предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров.
Специалисты «РКС-Самара» готовы к дополнительному обучению по основной специальности
В этом году областная общественная акция «Народное признание» претерпела качественную трансформацию.
В регионе начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.
ПФК «Крылья Советов» открывает продажу комплектов билетов на домашние игры в Fonbet Кубке России
К оперативному реагированию на сообщения жителей призвал руководителей ведомств и глав муниципалитетов глава региона Вячеслав Федорищев.
 Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по волнующим их вопросам
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» готовы к дополнительному обучению по основной специальности

31 июля 2024 15:20
103
На предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров.

«РКС-Самара» обеспечивают миллионный город чистой питьевой водой. Работа сложная, технологичная, требует высокой квалификации. Поэтому на предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров. Конечно, речь идёт о тех, кто уже проявил себя интересующимся, надёжным, ответственным специалистом.

Так, в этом году уже набрали группу из шести сотрудников, которые получат высшее образование по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Это те, кто в профессиональном плане уже перерос свою рабочую специальность и готов получать новые навыки, но уже на инженерной стезе. Также в этом году набирается группа тех, кто имеет высшее техническое образование и получит дополнительное профессиональное образование по ускоренной программе. Процесс займёт один год, специалисты получат самые необходимые знания для более эффективной работы на предприятии.

Обучение проходит на базовой кафедре «РКС-Самара» «Инженерные коммунальные системы» в АСА СамГТУ. Предприятие уже несколько лет является научно-образовательным центром при вузе. РКС оказывают финансовую поддержку своим обучающимся сотрудникам, поощряя развитие и обучение тех, кто занимается жизненно важным делом - водоснабжением и водоотведением.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара».
30 июля 2024, 11:31
Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара»
Для каждого абонента разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, определённым группам населения оказывается содействие. ЖКХ
423
В унитаз и раковину нельзя выбрасывать твёрдый бытовой мусор, смывать остатки еды, строительных смесей. Ничего, что не растворяется - только естественные отходы жизнедеятельности.
29 июля 2024, 15:37
Деревянный туалет подействовал на нарушителей правил эксплуатации канализации. Но не на всех...
В унитаз и раковину нельзя выбрасывать твёрдый бытовой мусор, смывать остатки еды, строительных смесей. Ничего, что не растворяется - только естественные... ЖКХ
827
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
26 июля 2024, 15:59
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
710

В центре внимания
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
144
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024  13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
155
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
307
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
492
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
389
Весь список