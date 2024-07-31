Специалисты «РКС-Самара» готовы к дополнительному обучению по основной специальности

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«РКС-Самара» обеспечивают миллионный город чистой питьевой водой. Работа сложная, технологичная, требует высокой квалификации. Поэтому на предприятии уже несколько лет организуют получение сотрудниками дополнительного высшего образования и профессиональную переподготовку кадров. Конечно, речь идёт о тех, кто уже проявил себя интересующимся, надёжным, ответственным специалистом.

Так, в этом году уже набрали группу из шести сотрудников, которые получат высшее образование по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Это те, кто в профессиональном плане уже перерос свою рабочую специальность и готов получать новые навыки, но уже на инженерной стезе. Также в этом году набирается группа тех, кто имеет высшее техническое образование и получит дополнительное профессиональное образование по ускоренной программе. Процесс займёт один год, специалисты получат самые необходимые знания для более эффективной работы на предприятии.

Обучение проходит на базовой кафедре «РКС-Самара» «Инженерные коммунальные системы» в АСА СамГТУ. Предприятие уже несколько лет является научно-образовательным центром при вузе. РКС оказывают финансовую поддержку своим обучающимся сотрудникам, поощряя развитие и обучение тех, кто занимается жизненно важным делом - водоснабжением и водоотведением.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»