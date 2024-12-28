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Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни

28 декабря 2024 13:54
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Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни.

Если вы столкнулись с проблемой на уличных сетях водоснабжения или водоотведения, есть несколько способов сообщить об этом. Они, как и в будни, добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки столицы региона.

Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием городских систем водоснабжения и водоотведения и в случае необходимости устраняют аварийные ситуации.

Обращаем внимание, что приоритетная задача для ресурсного предприятия - бесперебойная подача воды в дома жителей. Поэтому, все работы, для которых необходимо отключение большого числа абонентов, будут проводиться по окончании праздничных дней. В случае необходимости   аварийные работы будут проводить специальные восстановительные бригады: мороз, холодная вода, снег и ветер не пугают настоящих спасателей коммунальных удобств.

Увидели в Самаре аварийную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения? Звоните или пишите:

- телефоны диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 207-87-87,

- в мессенджер Телеграм на +7-917-013-70-07.

 

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить, начиная с 9 января.

 

Теги: РКС-Самара

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