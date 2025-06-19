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Сотрудники Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами

19 июня 2025 20:27
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Торжественное вручение состоялось в канун 125-летия старейшей электростанции Поволжья.

Шесть сотрудников Самарской ГРЭС (Самарский филиал «Т Плюс») удостоены наград за большой вклад в обеспечение качественного и надёжного теплоснабжения областной столицы. Торжественное вручение состоялось в канун 125-летия старейшей электростанции Поволжья. Почётными гостями на мероприятии стали глава г.о.Самара Иван Носков, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Пётр Токмак и председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы Владимир Субботин.

Благодарность от Минэнерго РФ получили мастер по ремонту оборудования Антон Алексеев, аппаратчик по приготовлению химреагентов Валерия Грибацкова и слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Александр Стародубцев.

Еще трое сотрудников «Т Плюс» отмечены Благодарностью Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Наградами были удостоены инженер котлотурбинного цеха Идрис Ихсанов, начальник смены Центральной отопительной котельной Дмитрий Безлапов и заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Андрей Селезнёв. Кроме того, главному специалисту Производственно-технического отдела Владимиру Медведеву и старшему машинисту котельного оборудования Сергею Белякову присуждены звания Заслуженного работника ПАО «Т Плюс». А Благодарность генерального директора ПАО «Т Плюс» была вручена аппаратчику химводоочистки Людмиле Гребешковой и электрослесарю по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Юрию Панихину.

«Благодаря работе коллектива Самарская ГРЭС в домах города тепло, есть горячая вода и электричество, а значит, от каждого сотрудника зависит комфорт сотен тысяч самарцев от мала до велика. Коллектив ГРЭС за 125 лет добился высоких результатов в целенаправленной работе по повышению надёжности и качества предоставления услуг. Поздравляю коллектив станции с юбилеем, желаю профессиональных успехов, а компании «Т Плюс» процветания и развития», — сказал глава города Самара Иван Носков.

«Когда в 1900 году вводилась в строй Самарская ГРЭС, мало кто мог себе представить, какой вклад эта скромная по мощности электростанция внесёт в развитие города. Именно Самарской ГРЭС мы должны быть благодарны за первое централизованное электрическое освещение улиц, за первую теплотрассу, первый трамвай и кинотеатр. Вместе со всей страной коллектив станции ковал победу в Великой Отечественной войне и обеспечивал развитие промышленности в послевоенный период. На сегодняшний день Самарская ГРЭС остаётся незаменимым источником тепла для центральной части города, обеспечивая горячей водой и отоплением свыше 1600 жилых домов, социальных объектов и правительственных зданий», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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