Сотрудники "РКС-Самара" приняли участие в городском голосовании по благоустройству

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Специалисты «РКС-Самара» проголосовали за проекты по улучшению городских пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Большинство поддержали обновление скверов «Дубовая роща» и дома культуры «Нефтяник».

Оба объекта находятся в Куйбышевском районе Самары, где живет и работает большая часть сотрудников Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС). Все они заинтересованы в том, чтобы район благоустраивался и развивался.

«В этом районе много хороших пространств. Будет здорово, если их преобразят и сделают ещё лучше. Проголосовать можно на рабочем месте, весь процесс занял меньше минуты», - поделился начальник производственно-технического управления «РКС-Самара» Евгений Шаров.

«РКС-Самара» принимают активное участие в проектах благоустройства и вместе с администрацией города и районов призывают всех горожан активно выбирать объекты программы «Формирование комфортной городской среды» на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет.

В Самарской области на выбор жителей предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, Чапаевске и Безенчукском районе. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Всего по стране с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.