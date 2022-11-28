Сотни жителей Самарской области останутся без электричества 28 ноября

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В Самарской области без света оставят сразу несколько сел и ряд городских районов. Это произойдет в понедельник, 28 ноября.

Речь идет о Дубовой Роще, Михайловке и Урайкино. Такую информацию в социальных сетях дали на официальной странице администрации Красноярского района. Неудобства связаны с плановыми работами на сетях. Электричества не будет в течение трех часов: 13:00 до 16:00, пишет ГТРК Самара.

Кроме того, более 200 домов в Самаре останутся без света 28 и 29 ноября. На подстанции «Волжская – 2», расположенной в Куйбышевском районе, - ремонтные работы, причем незапланированные. Энергетикам придется оставить без света 16 многоквартирных, 199 частных домов, в которых проживает 1 722 человека. Электроэнергию будут отключать дважды.

Отключения пройдут и в Новокуйбышевске. В связи с проведением технических работ на электросетях с 29 по 30 ноября здесь временно обесточат несколько десятков домов на трех улицах. Об этом сообщили в мэрии. Со списком адресов вы можете ознакомиться здесь.