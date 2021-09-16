Сегодня в Самаре официально стартовал отопительный сезон 

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Исходя из технических условий, подача тепла будет проводиться поэтапно, заполнение протяженных сетей теплоносителем требует определенного времени. Сначала тепло получат объекты социальной сферы, а с начала следующей недели начнут обогревать и жилые дома.

Заканчивающиеся в настоящий момент теплосетевые перекладки не повлияют на подачу теплоресурса, так как на всех объектах в начале работ были смонтированы резервные линии.

«За всю свою бытность это первый раз, когда отопительный сезон мы начинаем настолько рано – 16 сентября. Были ситуации, когда пуск тепла в городе был, например, 26 сентября, 1 октября, в прошлом году – с 5 октября», - подчеркнул Владимир Василенко.

Решение о раннем старте отопительного периода было принято для повышения комфорта жителей, а также минимизации рисков распространения гриппа и других сезонных заболеваний.

Фото: администрация Самары