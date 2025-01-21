Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»

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Во вторник, 21 января, в 14.00 в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства (ул. Буянова, 1) состоится пресс-конференция, посвященная содержанию домов и дворов в зимний период.



На медиаплощадке эксперты расскажут о нормативах уборки от снега и льда придомовых территорий и нюансах содержания многоквартирных домов зимой.



Кто обязан расчищать внутриквартальные дороги?

Как часто должны убирать снег и куда обращаться, если во дворе хронические сугробы?

На ком лежит ответственность за очистку тротуаров и проездов, детских площадок и парковок?

Как Госжилинспекция контролируют своевременность уборки снега, наледи или сосулек? Как жильцы могут повлиять на качество работ по содержанию МКД и придомовой территории зимой?

Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.



Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети ВКонтакте в группе "Самарская область" и в паблике СОВА. Задавайте вопросы экспертам в комментариях к трансляции во время прямого эфира.



Спикеры: