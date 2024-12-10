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Сегодня, 10 декабря, у «РКС-Самара» в планах устранить несколько технологических отказов на сетях ХВС.



- Луначарского, 8А

- Ново-Садовая, 21

- Гастелло, 35А

- А.Толстого, 125

- Восстания, 158

- Мирная, 3А

- Средне-Садовая, 6

- Солнечная, 39

- Чекистов, 132



Также проведут плановые работы на насосно-фильтровальной станции на ул. Сов.Армии и на водоводах на ул. Клинической: заменят задвижки. Водоснабжение отключать не планируется.



Продолжают перекладку канализационных линий на ул. Печерской, Карбышева, Самарской и Нефтяников.