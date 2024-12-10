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Сегодня, 10 декабря, у «РКС-Самара» в планах устранить несколько технологических отказов на сетях ХВС

10 декабря 2024 10:29
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Сегодня, 10 декабря, у «РКС-Самара» в планах устранить несколько технологических отказов на сетях ХВС.

Сегодня, 10 декабря, у «РКС-Самара» в планах устранить несколько технологических отказов на сетях ХВС.
 
- Луначарского, 8А 
- Ново-Садовая, 21 
- Гастелло, 35А 
- А.Толстого, 125 
- Восстания, 158 
- Мирная, 3А 
- Средне-Садовая, 6 
- Солнечная, 39 
- Чекистов, 132
 
Также проведут плановые работы на насосно-фильтровальной станции на ул. Сов.Армии и на водоводах на ул. Клинической: заменят задвижки. Водоснабжение отключать не планируется.
 
Продолжают перекладку канализационных линий на ул. Печерской, Карбышева, Самарской и Нефтяников.

Теги: РКС-Самара

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