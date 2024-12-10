Сегодня, 10 декабря, у «РКС-Самара» в планах устранить несколько технологических отказов на сетях ХВС.
- Луначарского, 8А
- Ново-Садовая, 21
- Гастелло, 35А
- А.Толстого, 125
- Восстания, 158
- Мирная, 3А
- Средне-Садовая, 6
- Солнечная, 39
- Чекистов, 132
Также проведут плановые работы на насосно-фильтровальной станции на ул. Сов.Армии и на водоводах на ул. Клинической: заменят задвижки. Водоснабжение отключать не планируется.
Продолжают перекладку канализационных линий на ул. Печерской, Карбышева, Самарской и Нефтяников.