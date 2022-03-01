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Санитарно-защитную зону подкачивающих станций в Самаре защищают от вмешательства посторонних

1 марта 2022 11:03
172
Санитарно-защитную зону подкачивающих станций в Самаре защищают от вмешательства посторонних

Насосные станции подкачки (НСП) есть практически в каждом дворе с многоэтажными домами. Эти неприметные с виду здания оборудованы мощными насосами, которые поднимают воду из распределительной сети до самых высоких этажей ближайших зданий даже в часы максимального разбора. Специалисты «РКС-Самара» обслуживают почти 200 таких станций по всему городу, ремонтируют и обновляют оборудование. А также следят за внешним видом объектов: убирают мусор и снег, очищают фасад, освобождают территорию от ненужных конструкций. 

НСП, как любой объект водоснабжения, имеет санитарно-защитную зону, в которой запрещено парковать машины, ставить контейнерные и детские площадки. Это опасно, так как рядом находятся инженерные сети, а также осложняет работу сотрудникам станции в случае, если нужен срочный ремонт, а спецтехнику поставить некуда. Однако не все местные жители знают об этом или намеренно игнорируют требования безопасности. 

В 2022 году в качестве эксперимента сотрудники цеха насосных станций совместно с ремонтно-механическим цехом «РКС-Самара» начали устанавливать на НСП специальное ограждение. Это металлическая складная конструкция, которая крепится на стены объекта, и в разложенном виде не позволяет подходить к станции вплотную или парковать машины.

В числе первых «стальной щетиной» обросла станция на пр. Кирова. Если опыт использования такого ограждения будет удачным, складные конструкции установят на всех НСП в Самаре.  

 

Теги: РКС-Самара

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