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По поручению Владимира Василенко основной упор сделан на расчистку подходов и подъездов к объектам социальной сферы, а также придомовых территорий и внутриквартальных дорог.
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Самару чистят от снега 450 единиц техники и 2 900 уборщиков

30 января 2022 16:57
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По поручению Владимира Василенко основной упор сделан на расчистку подходов и подъездов к объектам социальной сферы, а также придомовых территорий и внутриквартальных дорог.

В Самаре в связи с возобновлением интенсивного снегопада, начавшегося в ночь на 30 января, городские службы благоустройства и коммунальные организации продолжают трудиться в режиме усиления. Активизирована очистка кровель от снега и наледи, что актуально в период снегопада и прогнозируемой оттепели.

По поручению Владимира Василенко основной упор сделан на расчистку подходов и подъездов к объектам социальной сферы, а также придомовых территорий и внутриквартальных дорог.

По словам Первого вице-мэра, в дневную смену 30 января в расчистке территорий города задействовано порядка 450 единиц техники (из которых более трети вывели на внутриквартальные и дворовые территории) и 2 900 уборщиков, в том числе дворников и рабочих, участвующих в ручной очистке участков улично-дорожной сети. В частности, сегодня только на улицах города – на проезжих частях и тротуарах, в периметрах пешеходных переходов и остановочных площадок, на лестничных маршах сезонные задачи выполняют порядка 320 уборщиков – в ряде локаций ручной труд незаменим, и вкупе с механизированной расчисткой эффективность работ повышается.

Внутриквартальные и незакрепленные территории, объекты близ социально значимых зданий приводят в порядок районные службы благоустройства – МБУ.  В непогоду за помощью к ним обращаются и управляющие компании, в зоне ответственности которых находятся придомовые территории. Сейчас во внутригородских районах работает 110 единиц техники. Основная нагрузка ложится на дворников: уборка проводится силами 2 347 человек.

Бригады для расчистки крыш от снега и наледи мобилизованы. В Самаре 6 892 многоквартирных дома со скатной кровлей, из них запланировано к очистке более 1 000. Сегодня такие работы будут проведены на 240 крышах. В первоочередном порядке бригады для высотных работ направляются на потенциально опасные кровли – на сегодняшний день их осталось 21. В работе на высоте в воскресный день задействовано 65 бригад (198 человек).

Ответственность за уборку снега и наледи с парапетов балконов (лоджий), кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений. При необходимости они могут обратиться за помощью в свою управляющую компанию.

В минувшие сутки на территории города работало 498 единиц техники и 2 698 уборщиков. На обработку улиц израсходовано  около 337 тонн противогололедных материалов. Только минувшей ночью и только с улично-дорожной сети на специализированные площадки вывезено более 5,5 тысяч тонн снежных накоплений. Всего за текущий зимний сезон было убрано почти 170 000 тонн.

В ночь на 31 января для работы по вывозу снега планируется направить 118 самосвалов и 41 погрузчик.

 

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