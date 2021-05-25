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Самарцы получат квитанции с пени за электроэнергию

25 мая 2021 10:19
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Самарцы получат квитанции с пени за электроэнергию

 С 1 января 2021 года завершил свое действие мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Гарантирующий поставщик Самары АО «СамГЭС» вынуждено начислить пени 60 тысячам жителей Самары, накопившим задолженность за потребленную электроэнергию.  Рекордсменом среди таких самарских неплательщиков является потребитель, который помимо основного долга дополнительно накопил пени на 53,9 тыс. руб.

             В период ожидания оплаты задолженности недобросовестными потребителями, энергосбытовая компания вынуждена брать банковские кредиты для финансирования деятельности по энергоснабжению Самары. Начисление пеней помогает частично компенсировать оплату процентов по этим кредитам.  АО «Самарагорэнергосбыт» рекомендует потребителям-должникам в кратчайшие сроки погасить свою задолженность и начисленные пени, рост которых увеличивается с каждым месяцем задержки оплаты долга.  При дальнейшем игнорировании неплательщиками своих обязанностей энергокомпания будет вынуждена взыскивать их задолженность в судебном порядке, в том числе с привлечением судебных приставов.

Своевременная оплата электроэнергии является обязанностью потребителей и необходима для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения Самары.

Теги: ЖКХ неплательщики электроэнергия

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