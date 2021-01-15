Самарская прокуратура добивается изменения расчетов оплаты за вывоз мусора

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К участию пригласили чиновников администраций городов.

В Ленинском районном суде планируют во второй раз рассмотреть иск региональной прокуратуры к представителям Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Предметом спора стали алгоритмы начисления платы за мусор, пишет 63.ру.

— В территориальной программе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не указаны площадки для раздельного сбора мусора. При этом в регионе есть контейнеры, в которые выбрасывают пластиковые бутылки. Однако они не значатся как точки для раздельного сбора отходов, — пояснили представители областного надзорного ведомства.

В Самарской области это уже второй судебный процесс по мусорной теме. Первый был связан с нормативами и тарифом на вывоз ТКО.

По мнению истцов, это влияет на сумму, которую в итоге платят местные жители. Более того, в прокуратуре считают, что отсутствие раздельного сбора мусора нарушает жилищные права горожан.

— Ведь при таком формате накопления отходов размер платы за коммунальную услугу подлежит расчету с учетом объема контейнеров. То есть жители получат возможность перечислять деньги за фактически вывезенный мусор, — добавили в областной прокуратуре.

Иск поступил в Ленинский районный суд в конце ноября 2020 года. В конце декабря возникла необходимость в участии заинтересованных лиц. Ими оказались представители администраций Самары, Тольятти, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Сызрани и Чапаевска. Первое заседание назначили на середину января 2021 года.

Сейчас в Самарской области практически нет мест для организованного раздельного сбора мусора. Но в некоторых дворах столицы региона установили специальные ящики для пластиковых бутылок. Также сами жители Самары организуют прием пластика, бумаги, картона и ненужной бытовой техники. Каждую первую субботу месяца самарцев ждут в 5 местах: на пересечении Димитрова и Московского шоссе, у парка Гагарина, в сквере Высоцкого, на проспекте Ленина и в Парке дружбы.

В Новокуйбышевске же с декабря 2019 года проводят эксперимент по раздельному сбору сухих отходов. Жителям предлагают выбрасывать в два разных контейнера перерабатываемый и неперерабатываемый мусор.