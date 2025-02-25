Самарская область попала в «девятку» регионов, проваливших сбор мусорных платежей

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Регион не преодолел планку в 75% собираемости платежей, как и три другие территории, которые в 2024 году сменили регоператора.

Это Хакасия, Ингушетия, а также Псковская область, сообщает ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), называющий это «временными сложностями».

Всего в прошлом году с проблемой низкой собираемости платежей за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) столкнулись девять субъектов РФ, в том числе новые территории, где система ТКО только формируется. Наиболее сложной в РЭО назвали ситуацию в Республиках Дагестан и Тыва. В Дагестане уровень оплаты услуг за ТКО составил всего 47,2%, что стало самым низким показателем в стране. Еще в шести регионах экономическая стабильность регоператоров оказалась под угрозой «из-за критического уровня дебиторской задолженности»: сумма неоплаченных долгов перед компаниями превысила 100% от их годовой выручки.

Цифры по Самарской области не названы. Между тем, по данным на конец января они превысили всего 20% сборов с юрлиц и 50% – с физлиц. По данным властей, львиная доля абонентов Самарской области (1,4 млн из 1,5 млн человек) квитанции от АО «Экология» уже получили. Об этом заявлял первый вице-губернатор Михаил Смирнов на пресс-конференции 5 февраля. Тем не менее власти приняли решение не начислять пени неплательщикам до 1 сентября 2025 года, пишет Обоз.инфо.