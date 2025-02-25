Самарская область попала в «девятку» регионов, проваливших сбор мусорных платежей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошедшую субботу ко Дню Защитника Отечества более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в отделениях станции переливания в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"
Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.
Стартовала Всероссийская акция «Ура Победе!»
На лед Жигулевского моря выходили около 100 профессиональных спортсменов, сильнейших в России, и сотни любителей в рамках физкультурного мероприятия.
Тольяттинец Тимур Белоусов - победитель чемпионата России по зимним дисциплинам парусного спорта
На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.
В губернии стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарская область попала в «девятку» регионов, проваливших сбор мусорных платежей

25 февраля 2025 12:44
133
Самарская область попала в «девятку» регионов, проваливших сбор мусорных платежей

Регион не преодолел планку в 75% собираемости платежей, как и три другие территории, которые в 2024 году сменили регоператора.

Это Хакасия, Ингушетия, а также Псковская область, сообщает ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), называющий это «временными сложностями».

Всего в прошлом году с проблемой низкой собираемости платежей за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) столкнулись девять субъектов РФ, в том числе новые территории, где система ТКО только формируется. Наиболее сложной в РЭО назвали ситуацию в Республиках Дагестан и Тыва. В Дагестане уровень оплаты услуг за ТКО составил всего 47,2%, что стало самым низким показателем в стране. Еще в шести регионах экономическая стабильность регоператоров оказалась под угрозой «из-за критического уровня дебиторской задолженности»: сумма неоплаченных долгов перед компаниями превысила 100% от их годовой выручки.

Цифры по Самарской области не названы. Между тем, по данным на конец января они превысили всего 20% сборов с юрлиц и 50% – с физлиц. По данным властей, львиная доля абонентов Самарской области (1,4 млн из 1,5 млн человек) квитанции от АО «Экология» уже получили. Об этом заявлял первый вице-губернатор Михаил Смирнов на пресс-конференции 5 февраля. Тем не менее власти приняли решение не начислять пени неплательщикам до 1 сентября 2025 года, пишет Обоз.инфо. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
109
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
112
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
136
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
192
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
257
Весь список