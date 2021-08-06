С начала года в Самарской области от газа отключили 1347 неплательщиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школу планируется построить с использованием механизма концессионного соглашения, инвестор определен.
Уже в этом году в селе Лопатино начнется строительство школы на 1500 мест
Во всех лесничествах на территории Самарской области.
В  Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
Региональный координатор проекта «Детский спорт» Роман Балтер продемонстрировал Елене Владимировне тренировку команды детского футбольного клуба «Крылья мечты».
Балтер: «Мои предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в спорте нашли поддержку у Елены Шмелевой»
В этой встрече смогут принять участие все футболисты, кроме Дениса Якубы и Дмитрий Прищепы, которые продолжают восстановление от повреждений.
"Крылья Советов" отправились в Тулу на матч с "Арсеналом"
В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре.
«Т Плюс» выполнит замену теплосети под четырьмя улицами в Самаре
Под контактную линзу попала опасная инфекция, которая активно развивалась и могла привести к тяжелым последствиям – потере глаза.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза
На шести объектах работы уже закончены.
В 2021 году в Хворостянском районе новый вид приобретут семь общественных пространств
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С начала года в Самарской области от газа отключили 1347 неплательщиков

6 августа 2021 14:17
171
Сумма задолженности составила 67,5 млн рублей.

С начала 2021 года «Газпром межрегионгаз Самара» отключил от газоснабжения 1347 жителей Самарской области. Сумма задолженности составила 67,5 млн рублей.

С начала года компания направила должникам 57 176 уведомлений об отключении газа. Большинство абонентов предпочли срочно погасить задолженность.

«К каждому абоненту мы стараемся найти индивидуальный подход, предлагая, к примеру, реструктуризацию задолженности с оформлением рассрочки. Если же абонент демонстрирует полную безответственность и нежелание договариваться, вынуждены отключать газ», — отмечает заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Сергей Гетьман.

Отключение неплательщиков проходит в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. На газопровод должника устанавливают блокирующее устройство газовых кранов или проводят газосварочные работы по обрезке газопровода. Для повторного присоединения абонентам необходимо будет не только полностью оплатить долги за газ, но и все расходы по отключению и подключению.

 

Фото:  пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара»

Теги: газ неплательщики отключение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам проверок выявлено 247 нарушений.
06 августа 2021, 14:24
Более 100 тысяч абонентов проверили специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» 
По итогам проверок выявлено 247 нарушений. ЖКХ
175
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
05 августа 2021, 13:42
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Система проанализирует введенные данные на корректность и предупредит, если введено слишком большое значение. Финансы и Банки
794
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
12 июня 2021, 09:21
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
В стране
1080

В центре внимания
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
140
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
236
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
6 августа 2021  13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
272
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
211
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
214
Весь список