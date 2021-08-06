С начала года в Самарской области от газа отключили 1347 неплательщиков

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С начала 2021 года «Газпром межрегионгаз Самара» отключил от газоснабжения 1347 жителей Самарской области. Сумма задолженности составила 67,5 млн рублей.

С начала года компания направила должникам 57 176 уведомлений об отключении газа. Большинство абонентов предпочли срочно погасить задолженность.

«К каждому абоненту мы стараемся найти индивидуальный подход, предлагая, к примеру, реструктуризацию задолженности с оформлением рассрочки. Если же абонент демонстрирует полную безответственность и нежелание договариваться, вынуждены отключать газ», — отмечает заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Сергей Гетьман.

Отключение неплательщиков проходит в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. На газопровод должника устанавливают блокирующее устройство газовых кранов или проводят газосварочные работы по обрезке газопровода. Для повторного присоединения абонентам необходимо будет не только полностью оплатить долги за газ, но и все расходы по отключению и подключению.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара»