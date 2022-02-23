С каких улиц Самары ночью будет организован вывоз снега

В ночь с 23 на 24 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- ул. Агибалова,
- Крымская площадь,
- ул. Спортивная,
- пр. Ленина от Челюскинцев до Осипенко,
- ул. Врубеля от Гаражной до Московского шоссе,
- ул. Больничная от Первомайской до Владимирской,
- ул. М. Горького от Студенческого пер. до Л. Толстого,
- ул. Красноармейская от Бр. Коростелевых до Буянова и от Куйбышева до М. Горького,
- ул. Ленинская от Маяковского до Ульяновской.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!