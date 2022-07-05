С 6 по 19 июля в Самаре состоятся плановые гидравлические испытания тепловых сетей

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С 6 по 19 июля состоятся плановые гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной.

Таким образом, подача горячего водоснабжения для потребителей в границах улиц: ул. Авроры – ул. Партизанская – ул. Дзержинского – ул. Авиационная – ул. Новокрасноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Ленинская – ул. Пионерская – ул. Самарская – ул. Рабочая – ул. Буянова – ул. Полевая – ул. Ново-Садовая – ул. Осипенко – ул. Лесная – ул. Липецкая – ул. Лукачева – ул. Гая – ул. Ерошевского – ул. Гагарина – ул. Революционная - ул. М.Тореза.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать обязательные меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.