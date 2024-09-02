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С 1 июля 2025 года в Самаре вырастут цены на холодную воду и канализацию для абонентов ООО «Самарские коммунальные службы». Соответствующий приказ опубликовал Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Документом утверждаются тарифы на 2025 и 2026 годы. Из текста следует, что стоимость холодного водоснабжения увеличится с 44,88 до 49,02 рубля за кубометр, а водоотведение — с 25,52 до 26,59 рубля за кубометр.

В 2026 году тарифы вновь поднимутся в июле. Но кубометр холодной воды будет обходиться не в 53,41 рубля, как предполагалось ранее, а в 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля вместо 27,66 рубля.

Уточняется, что тарифная сетка будет действовать до 31 декабря 2026 года, пишет ГТРК Самара.