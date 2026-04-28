россияне смогут оплатить ЖКУ за апрель до 15 мая

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 марта перенесен на 15-е число каждого месяца. Платежи за апрель можно внести до 15 мая, праздничные дни на порядок расчетов не влияют.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, изменения в законодательстве сдвинули срок на пять дней вперед. Он уточнил, что дата оплаты приходится на полноценный рабочий день, пишет РИА Новости.

Отмечается, что проблем с проведением платежей и работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний не ожидается.

Ранее рассматривалась инициатива о введении возврата части средств для граждан, которые оплачивают счета без просрочек. Предлагается начислять до 10% от общей суммы платежей по итогам года.

Предполагается, что возврат будет оформляться в виде уменьшения начислений по лицевому счету. Возможен автоматический расчет через систему ГИС ЖКХ или через ресурсоснабжающие организации, пишет МК.

Условием получения станет отсутствие просрочек в течение расчетного периода. При наличии хотя бы одного нарушения право на возврат утрачивается.