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Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

10 февраля 2025 09:10
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Россиянам рассказали, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

В России с 1 марта будет введен запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год, теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета", - сказал Якубовский.

Парламентарий добавил, что у тех регионов, кто уже перешел на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, но дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства РФ.

По его словам, у данного решения есть и минусы: "в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой".

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