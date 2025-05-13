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Робот-диагност «Т Плюс» обследовал тепловые сети Сызрани

13 мая 2025 11:49
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Робот-диагност «Т Плюс» обследовал тепловые сети Сызрани

Сотрудники «Т Плюс» обследовали участок тепловых сетей в Сызрани с помощью робота-диагноста. Это позволило оценить техническое состояние 1 км подземных коммуникаций на проспекте 50 лет Октября без проведения масштабных вскрытий и создания неудобств для горожан.

«Диагностический телеуправляемый комплекс - современный способ оценки технического состояния подземных коммуникаций. При обследовании он опускается в трубу, выведенную из работы, через операционное окно. Робот сканирует металл с помощью магнитного поля. По результатам обследования теплосети в Сызрани были выявлены три критических участка, которые мы оперативно заменили», – рассказал технический директор – главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.

Робот для диагностики теплосетей – полностью российская разработка. Летом 2024 года он обследовал более 8 км подземных коммуникаций Самарского филиала «Т Плюс». По итогам его работы в регионе энергетики выявили 57 скрытых дефектов, заменив свыше 330 метров теплосетей.

Теги: Т ПЛЮС

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