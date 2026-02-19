Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
«РКС-Самара» запустили новую трубу в Куйбышевском районе 

177
«РКС-Самара» запустили новую трубу в Куйбышевском районе 

Новая труба, построенная в короткий срок на ул. 40 лет Пионерии, запущена в работу. «РКС-Самара» в конце января - начале февраля переложили крупный участок сети: больше 900 метров водопроводной линии было уложено в грунт взамен замёрзшей «воздушной» трубы. Строительство новой линии велось методом горизонтально-направленного бурения через заводные котлованы. После окончания строительства специалисты провели опрессовку и промывку нового участка, а затем в ночь на 17 февраля осуществили запуск. Сейчас давление ХВС в сети на участке в норме.  

Перемёрзший участок – один из последних оставшихся «воздушных» в районе – планировался к перекладке в тёплое время года, но погода внесла свои коррективы. После перемерзания линии «РКС-Самара» задействовали все возможные силы, чтобы решить проблему с водоснабжением: отогревали трубу, оперативно смонтировали две перемычки между действующими линиями ХВС и частично запитали жилые дома, организовали регулярный подвоз воды. Руководство компании и администрации Куйбышевского района несколько раз встречались с жителями, поясняли ситуацию и принимали меры для адресной помощи тем, у кого были перебои с водой. 

С момента перехода сетей водоснабжения в зону ответственности РКС в 2022 году, в Куйбышевском районе уложили большую часть «воздушек» в грунт, чтобы избежать промерзания. Всего в районе переложено и модернизировано 4,5 км критически важных участков сетей водоснабжения диаметром от 100 до 600 мм, работы продолжаются в плановом порядке. Кроме того, были модернизированы 6 станций подкачки с целью повышения надёжности подачи воды. Плановые работы по модернизации сетей ХВС в районе продолжатся.

 

*     *     *

ООО «Российские коммунальные системы»  один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России. Компания объединяет активы на территории Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Пермского края. Численность персонала составляет около 10 тыс. человек. Клиентами «РКС-Холдинга» являются 5 млн потребителей и 46 тыс. организаций. В Самарской области работают два предприятия, входящие в холдинг «Российские коммунальные системы»: «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») и «Волжские коммунальные системы» («РКС-Тольятти»). 

ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») – предприятие, которое осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение города Самары. Компания обслуживает 1 730 км водопроводных и 1 300 км канализационных сетей, 11 333 юридических лица и 565 887 лицевых счетов физических лиц. Объём инвестиций «РКС-Самара» в систему водоснабжения и водоотведения Самары в 2019-2024 гг. превысил 10 млрд рублей, в 2025 году запланированы инвестиционные вложения в размере 1,1 млрд рублей. В компании работает более 1 900 сотрудников, которые поднимают воду из Волги, очищают её, подают жителям города-миллионника, отводят и очищают стоки, возвращают их в Волгу. 

