«РКС-Самара» выявили частный детский сад, где организовывали махинации с приборами учёта воды

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Законодательство РФ обязывает ресурсные организации проверять исправность и целостность приборов учёта абонентов. Контролёры «РКС-Самара» регулярно проводят такую работу. К сожалению, довольно часто они сталкиваются со срывом пломб, что приводит к дополнительным существенным начислениям. (Обязательно надо отметить, если абонент сам сообщил о случившемся в ресурсную компанию, то эти начисления могут быть совсем незначительными). А вот с чем давно не сталкивались контролёры – с установкой на приборах учёта специальных магнитов, которые способны серьёзно скорректировать, свести к нулю, показания потребления ресурсов. Тем более шокирующей была ситуация, с которой столкнулись проверяющие.

В частном детском саду в Кировском районе контролёры «РКС-Самара» столкнулись с прибором учёта, на который был установлен магнит-воровайка, для надёжности примотанный детским бельём! Прекрасное воспитание, хороший пример детям! Ещё раз о ситуации: частный детский сад, куда родители отдают детей с надеждой на более внимательное отношение и дополнительное развитие, оплачивают приличные суммы за услуги детского сада, - наглым образом уходит от уплаты за потреблённую воду, попросту ворует её. Ворует воду и кладёт в карман деньги родителей.

По «откорректированным» магнитом приборам учёта получается, что детский сад с февраля по июль не расходовал горячую воду вообще: уборка и мытьё посуды проводились холодной водой, дети зимой и летом тоже умывались холодной. Ну может быть, это особенности именного этого детского сада и именно за это родители платят?

Однако, с точки зрения закона и контроля за расходом ресурсов такие особенности абонентов наказываются дополнительными начислениями. Махинации с приборами учёта обойдутся горе-воспитателям почти в 40 000 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»