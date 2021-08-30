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РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 

30 августа 2021 16:18
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На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 

Полтора миллиона рублей – сумма долга за холодное водоснабжение и водоотведение жителей девяти домов по улице Гагарина: 42, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 59.  Стандартные уведомления и даже исполнительные листы не всегда помогают дисциплинировать неплательщиков. 

Один из самых действенных способов воздействия на должников – предание их долгов огласке. Для этого специалисты «РКС-Самара» используют разные виды пирамид и объявлений. Так, на прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 

На подъездах девяти многоэтажек, где живут должники, вывесили объявления с номерами квартир и суммами долгов, а по пешеходным дорожкам «прошлась» чёрно-жёлтая пирамида, напоминающая о необходимости оплаты потреблённых услуг водоснабжения и водоотведения. 

Город должен знать своих антигероев, поэтому ресурсоснабжающее предприятие продолжит оповещать должников, их соседей и всех прохожих о суммах задолженности за холодную воду и канализацию. 

 

Теги: должники пирамида РКС-Самара

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