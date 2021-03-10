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«РКС-Самара» все обязательства по концессионному соглашению выполняет в полном объеме и зачастую с опережением сроков. У прокуратуры возникли замечания к процессу оформления отчетности. Другие замечания прокуратуры адресованы контролирующей стороне и связаны со сроками подписания актов.

Никаких претензий к объемам, качеству и срокам выполнения работ в рамках концессионного соглашения не возникло. В 2019 году мероприятия инвестиционной программы «РКС-Самара» выполнены на сумму почти 632 млн рублей, в 2020 – 1,034 млрд рублей, на 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд рублей, передает пресс-служба «РКС-Самара».