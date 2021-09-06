«РКС-Самара»: водопроводные «мини-колодцы» - коверы  идут на смену привычным 

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На самарских сетях водоснабжения в этому году установили 23 коверные задвижки, в планах еще 49. Опыт бесколодезной запорной арматуры взяли на вооружение в прошлом году: в качестве эксперимента. Теперь специалисты «РКС-Самара» внедрили технологию в обычный рабочий режим.

Коверные задвижки - это современная система управления сетями под землёй. На запорную арматуру устанавливаются штоки - специальные рычаги, которые выводятся на поверхность через небольшой по диаметру люк - ковер. Получается, что сама задвижка по-прежнему находится под землёй, но управлять ею можно, не спускаясь в колодец - с поверхности, через ковер.

Новая технология значительно эффективнее существующей: сама запорная арматура находится в земле под надёжной защитой грунта. Управлять задвижкой, отключать и переключать воду в системе можно прямо с земли, это экономит время и ресурсы, снижает риски для рабочих: теперь не нужно спускаться в колодец, который является объектом повышенной опасности. А также повышается безопасность для жителей: в коверные задвижки невозможно упасть.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»