«РКС-Самара»: в Куйбышевском районе затампонировали в одном доме сразу несколько  злостных должников

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В сентябре специалисты «РКС-Самара» начали тампонировать самых злостных должников Куйбышевского района.

Некоторые не платят по несколько лет. Так, жители дома по ул. Егорова, 6 в общей сложности задолжали 340 тысяч рублей. Трёх абонентов на этой неделе специалисты «РКС-Самара» затампонировали. Их долги составляют: 4 682 рублей, 65 492 рублей, 99 876 рублей!

Теперь по действующему законодательству им надо будет погасить не только долг, но и оплатить стоимость работ по демонтажу заглушки. Кроме того, один из неплательщиков допустил протечку канализационных стоков. Теперь ему предстоит оплатить ремонт испорченных помещений. Может быть, эта ситуация научит платежной дисциплине самого должника и станет уроком для остальных.

Фото: «РКС-Самара»