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«РКС-Самара»: в Ленинском районе будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов

20 декабря 2023 14:15
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В связи с работами на инженерных коммуникациях.

В связи с работами на инженерных коммуникациях будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов.

На этой неделе приостановят холодное водоснабжение в историческом центре – в части Ленинского района. В ночь с 21 на 22 декабря отключат водовод диаметром 800 мм: планируется, что работы начнутся в 21:00 21 декабря и завершатся в 19:00 22 декабря.

Специалисты поясняют, что это необходимая мера для производства работ по переустройству инженерных коммуникаций – выносу сетей.

Холодной воды временно не будет по следующим адресам:

- улица Фрунзе, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181;

- улица Самарская, 152;

- площадь Чапаева, 1;

- улица Галактионовская, здания на участке от улицы Льва Толстого до улицы Ульяновской;

- Волжский проспект, 1, 3, 4, 6;

- улица Вилоновская, 2, 24.

Кроме того, часть домов в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Ленинградской и Агибалова могут быть на пониженном давлении – в часы активного разбора вода может не доходить до верхних этажей.

 Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз воды бойлерами. Адреса первоначальной расстановки машин: ул. Галактионовская, 157 и ул. Самарская, 152.

Просим горожан с пониманием относиться к производству инженерных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства.

 

 

Теги: РКС-Самара

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