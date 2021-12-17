«РКС-Самара» уверены, что все претензии прокуратуры будут сняты

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Прокуратура Самарской области опубликовала сообщение о том, что прокуратурой города Самары выявлены нарушения при выполнении условий концессионного соглашения, заключённого между администрацией г.о. Самара и ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»).

В настоящее время «РКС-Самара» готовит официальный ответ надзорному ведомству. Однако уже сейчас можно утверждать, что все работы, ведущиеся по инвестиционной программе и концессионному соглашению, выполняются в полном объёме.

Несущественные отклонения касаются лишь сроков предоставления отчётности. Это обусловлено различными подходами к трактовке норм соглашения в части сроков предоставления документации. Это отчасти связано с тем, что концессионное соглашение с «РКС-Самара» - одно из первых в РФ, и нет единого подхода по многим параметрам данного документа.

Мероприятия соглашения, к срокам выполнения которых предъявляются претензии, со стороны «РКС-Самара» уже реализованы. Документационное «невыполнение» обусловлено препятствиями, возникшими не по вине ресурсоснабжающего предприятия.

Например, «РКС-Самара» ещё в 2020 году построили сети водоснабжения и водоотведения для малообеспеченных семей в Орловом овраге. Однако другая компания, которая должна была построить участок трубы, отказалась от выполнения работ. Объект не был введён в действие в сроки, предусмотренные концессией. Администрация города включила этот недостроенный участок как дополнительный объём работ к концессионному соглашению, и сети достраивали в 2021 году. Формально сейчас считается, что «РКС-Самара» нарушили сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Также «невыполнением соглашения», по мнению прокуратуры, считается то, что «РКС-Самара» не подключили к сетям водоснабжения и водоотведения школу, которую власти решили не строить.

Претензии в адрес «РКС-Самара» выставляются на объём, составляющий 7,8% от общей суммы выполненных работ в 1 миллиард 59 миллионов рублей (без НДС). К остальным мероприятиям претензий нет. В некоторых случаях, где есть небольшие или даже формальные отклонения по срокам (не более 180 дней), «РКС-Самара» компенсирует это выполнением других мероприятий. Например, вместо подключения школы, которую решено не строить, была подключена новая школа на 5 просеке.

«РКС-Самара» еще раз официально заявляют, что все мероприятия концессионного соглашения выполняются. Единый акт выполненных работ за 2019 год подписан, акт за 2020 год пописан главой г.о.Самара и сейчас находится на подписании в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Само концессионное соглашение и работа по его выполнению – дело новое и очень сложное. Многие с пониманием подходят к той работе, которую проводит компания, у большинства есть понимание, что город переживает промышленный подъём в сфере водоснабжения и водоотведения.

Компания благодарна прокуратуре за надзор, который осуществляется в отношении исполнения концессионного соглашения. Что касается замечаний, то в «РКС-Самара» уверены, что, в конечном итоге, они будут сняты.

Фото: «РКС-Самара»