РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! 7 июня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на водоводе без отключения воды, но с перекрытием движения по ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе. Предполагается провести работы с 22:00 7 июня до 10 июня (точное время пока не обозначено). Маршрут общественного транспорта будет скорректирован, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

11 июня планируется заменить запорную арматуру на насосной станции на ул. Урицкого. Без ХВС с 11:00 до 13:55 адреса: ул. Урицкого, 28 и 30; ул.Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

В этот же день 11 июня запланирована замена трёх пожарных гидрантов на ул. Самарской. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Молодогвардейская, 8-115, 74-106; ул. Галактионовская, 29-55, 34-74; ул. Ленинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Самарская: 21-33.

Бойлер: ул. Венцека/ул. Галактионовская, ул. Садовая/ул. Венцека.

13 июня запланирована замена напорных и разрезных задвижек на насосной станции подкачки на ул. Георгия Димитрова. С 09:00 до 14:00 будет отключена холодная вода по адресам: ул. Георгия Димитрова, 18, 20; ул. Стара Загора, 168.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.