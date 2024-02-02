«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

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И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

6 февраля планируется произвести техническое присоединение объекта на ул. Георгия Димитрова. Для этого с 8:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: Г.Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74а.

7 февраля будет произведёно присоединение водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Георгия Ратнера. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Черемшанская: 2Б, 24, ул. Советской Армии: 149, 149А, 161А, 161А, частный сектор ул. Г.Ратнера, ул. Сухумская, ул. 22 Партсъезда.

Установка бойлера по адресу: ул. Черемшанская, 2Б.

8 февраля на ул. Осипенко проведут замену двух задвижек. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 23:00 по адресам: ул. Осипенко, 14, 20, 24; ул. Ново-Садовая 22, 24.

Установка бойлера по адресу: ул. Осипенко, 20.

Также 8 февраля планируется замена пожарного гидранта и задвижки диаметром 150 мм по пр. Металлургов. Для этого с 9:00 до 20:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.