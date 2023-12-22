«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

26 декабря планируется заменить несколько элементов запорной арматуры на сетях в Коломенском переулке. Для этого с 10:00 26 декабря до 06:00 27 декабря холодная вода будет отключена по адресам: пр. Карла Маркса: 344, 346, 348, 350, 352, 352А, 356, 356А, 358, 360А, 360; пр. Кирова, 156, 158, 168, 170, 170А, 172, 178,182; Коломенский пер., 7.

27 декабря будет проводиться замена гидранта на пр.Кирова. С 09:00 до 17:00 ХВС будет отключено по адресу: пр. Кирова: 157.

21 декабря запланирована замена задвижек на сетях на ул. Георгия Димитрова. С 9:00 до 20:00 может быть отключена холодная вода по адресам: ул. Георгия Димитрова, 64, 69, 78, 80.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.