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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

14 июня 2024 15:13
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

18 июня планируется заменить задвижку на трубе диаметром 100 мм на ул. Ташкентской. Без ХВС с 10:00 до 17:00 адреса: ул. Ташкентская, 222, 230.

18 июня планируется замена пожарного гидранта на ул. Долинной. На время работ с 09:00 до 17:00 холодную воду придётся отключить в частном секторе по ул. Долинной, 23-56.

Также 18 июня будет проводиться профилактическая замена оборудования на НСП на ул. Молодогвардейской. Для этого с 10:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Молодогвардейская, 238, 240; ул. Полевая, 50.

Адрес установки бойлера: ул. Молодогвардейская, 238.

20 июня для восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм и замены задвижек на ул. Самарской холодную воду придётся временно отключить с 10:00 до полуночи этого же дня. Без ХВС будут адреса: ул. Венцека, 63-127, 52-106; пер. Репина, 1-11, 2-8; ул. Молодогвардейская, 29-55, 34-74; ул. Галактионовская, 7-29, 16-32; ул. Садовая, 1-31, 2-22; ул. Ленинская, 1-57, 2-48; ул. Братьев Коростелевых, 2-8; ул. Самарская, 1-33, 2-24;

Адреса установки бойлеров: ул. Венцека/ул. Галатионовской; ул. Садовая/ул. Венцека

21 июня запланирована замена пожарного гидранта на ул. Смоленской. Для этого с 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе по ул. Смоленская, 5-27, 6-24.

Адрес установки бойлера: ул. Смоленская, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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