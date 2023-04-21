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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

21 апреля 2023 15:36
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

24 апреля для ремонтных работ и замены пожарного гидранта холодную воду могут отключить с 09:00 до 17:00 по адресам: Без ХВС: частный сектор по 10 линии, по 11 линии, по 12 линии, по 13 линии; ул. Сквозная от 10  линии до д.1а

25 апреля для замены пожарного гидранта ХВС будет отключено по адресу ул. Советской Армии, 125. Там же будет стоять бойлер с питьевой водой. Планируется провести работы с 10:00 до 13:00.  

27 апреля для замены задвижки д-300 мм, возможно, придётся отключить холодную воду по адресу пр. Мальцева, 2. Туда же направят бойлер с питьевой водой. Работы должны быть проведены с 10:00 до 17:00.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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