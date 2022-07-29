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«РКС-Самара» реализуют программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»

29 июля 2022 12:21
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«РКС-Самара» реализуют программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»

В Самаре успешно реализуются программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». Их главная цель – избавить город-миллионник от колонок и выгребных ям, которые являются архаизмами и зачастую представляют прямую опасность для горожан.

По состоянию на конец июля 2022 года в «РКС-Самара» поступило 1030 заявлений о подключении на льготных условиях к централизованной системе водоснабжения и 229 заявлений – к централизованной системе водоотведения.

Часто в «РКС-Самара» обращаются группы жителей, чтобы подключиться целыми улицами. Это значительно дешевле и выгоднее. В настоящее время построены водопроводные трубы и подключены к холодной воде 297 самарских домов, жильцы которых раньше ходили с вёдрами к колонке. Стоит отметить, что количество водоразборных колонок уже сократилось более чем в половину. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в современной Самаре не останется ни одной колонки, а все дома будут подключены к водопроводу.

Программа «Удобства с улицы – в дом» начала действовать гораздо позже, поэтому количество подключений меньше. Однако сейчас идёт активная работа по подготовке проектов, заключению договоров и обследованию возможности подключения к сетям водоотведения.

Теги: РКС-Самара

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