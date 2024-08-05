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«РКС-Самара» провели масштабные соревнования по гребле на лодках-драконах

5 августа 2024 14:59
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Всё решила секунда.

«РКС-Самара» провели соревнования по гребле на лодках-драконах областного масштаба. На состязания собралось больше 400 человек, призы разыграли 19 команд. Представители различных предприятий, банков, городских и областных организаций, сборные ветеранов показали своё мастерство на воде. Далеко не все добрались до финиша, но точно, удовольствие получили все.

За спортсменов традиционно пришли болеть коллеги и близкие, у самых юных болельщиков была своя программа по поиску сокровищ с героями любимых фильмов. Но главная спортивная интрига была на воде и сохранялась до самого последнего момента: как в лучших фильмах, команда «Водные стрелы», вошедшая в тройку призёров в прошлом году, смогла вырвать победу, опередив сборную «РКС-Самара» на одну секунду:  

 Результаты основных заездов:

 1 место – «Водные стрелы»

2 место – «РКС-Самара»

3 место – Российский железные дороги  

Женские сборные:

1 место – «Мать Драконов»

2 место – Российские железные дороги

3 место – АО «Россельхозбанк»

«Драконы» - это любовь с первого взмаха веслом, признались новые участники водного праздника. С каждым годом на соревнования по гребле собирается всё больше команд и предприятий. Представители областного департамента физической культуры и спорта пообещали развивать этот вид состязаний, и вывести его на городской, а может быть, и на областной уровень.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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