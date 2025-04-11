«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание: работы есть в ночь на субботу!

«РКС-Самара» проведут ремонтные работы на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Антонова-Овсеенко. Для этого придётся временно закрыть движение по улице от 22 партсъезда до Запорожской - с 22:00 11 апреля до 22:00 12 апреля. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. На время работ ХВС будет отключено по адресам: ул. Антонова Овсеенко, 44, 44А, 44Б, 46, 50, 52А, 89, 61, 79, 81, 83, 85; ул. Запорожская, 32А, 28А; ул. Дыбенко,114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123, НСП№ 37.

16 апреля запланирована замена задвижек диаметром 300 мм и временной схемы трубопровода на Ново-Вокзальной. Планируется, что ХВС будет отключено с 09:00 до 17:00 по адресам: Московское ш.,252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Ново Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

16 апреля будет произведена замена задвижки диаметром 200 мм на ул. Гагарина. Для этого с 10:00 до 18:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина: 113, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139.

На пониженном давлении: Советской Армии, 56

Бойлер: ул. Гагарина, 123, 135.

18 апреля планируется замена двух задвижек диаметром 200 мм на ул. Г.Димитрова. На период с 10:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 385А, 395, 399; ул. Г.Димитрова, 76, 78, 80, 69.

17 апреля продолжатся работы на ул. Ново-Садовой: будем менять задвижку и участок трубы диаметром 300 мм. ХВС будет отключено с 09:00 до 23:00 по адресам: ул.Ново Садовая, 234, 236, 246, 244, 248, 250, 258, 256, 346, 350, 350А пр. Кирова, 348, 342; ул. Солнечная, 45, 47, 49, 53.

19 апреля будет производиться замена задвижки диаметром 500 мм на ул. Земеца. Работы планируется провести с 10:00 19 апреля до 03:00 20 апреля, на этот период холодная вода может быть отключена по адресам: Заводское ш., 55, 64, 64А, 64Б, 66, 68, 68А; Костромской пер., 8, 9, 1, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 17, 19; Старый пер., 6к2, 6к4. АО РКЦ «Прогресс» (один ввод, второй в работе)

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.