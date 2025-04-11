«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы смогут узнать о военных преступлениях нацистской Германии на оккупированных территориях РСФСР.
«Трагедии войны: чтобы помнили»: в СОУНБ пройдёт комплексное просветительское мероприятие
По легенде учений, пожар произошел днем в кинотеатре на втором этаже.
В Сызрани огнеборцы отработали ликвидацию пожара в ТЦ «Мираж» 
В военное время главной задачей энергетиков было обеспечение надёжного энергоснабжения города: правительственных учреждений СССР, эвакуированных дипломатических миссий, посольств и оборонных предприятий.
Представители «Т Плюс» рассказали о вкладе куйбышевских энергетиков в Победу в Великой Отечественной войне
Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - дата, установленная в память об интернациональном восстании узников «Бухенвальда» 11 апреля 1945 года.
Молодежный совет самарского Росреестра возложил цветы к памятнику бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей в Парке Победы
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица.
12 марта в регионе местами мокрый снег и дождь, до +9°С
Сад памяти» - это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
В губернии шестой год проходит акция «Сад памяти»
 И проводятся тематические мероприятия.
В школах губернии ко Дню космонавтики вместо звонков в звучат фрагменты популярных песен о космосе 
В Москве прошло заседание коллегии Минтруда России, на котором обсудили итоги и перспективы работы ведомства.
Как пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса в Самаре рассказали на коллегии Минтруда РФ
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.02
-1.07
EUR 94.6
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

11 апреля 2025 15:52
228
Обратите внимание: работы есть в ночь на субботу!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание: работы есть в ночь на субботу!

«РКС-Самара» проведут ремонтные работы на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Антонова-Овсеенко. Для этого придётся временно закрыть движение по улице от 22 партсъезда до Запорожской - с 22:00 11 апреля до 22:00 12 апреля. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.  На время работ ХВС будет отключено по адресам: ул. Антонова Овсеенко, 44, 44А, 44Б, 46, 50, 52А, 89, 61, 79, 81, 83, 85; ул. Запорожская, 32А, 28А; ул. Дыбенко,114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123, НСП№ 37.

16 апреля запланирована замена задвижек диаметром 300 мм и временной схемы трубопровода на Ново-Вокзальной. Планируется, что ХВС будет отключено с 09:00 до 17:00 по адресам: Московское ш.,252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Ново Вокзальная, 247, 249,  251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б;  ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

16 апреля будет произведена замена задвижки диаметром 200 мм на ул. Гагарина.  Для этого с 10:00 до 18:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина: 113, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139.

На пониженном давлении:   Советской Армии, 56

Бойлер: ул. Гагарина, 123, 135.

18 апреля планируется замена двух задвижек диаметром 200 мм на ул. Г.Димитрова. На период с 10:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 385А, 395, 399; ул. Г.Димитрова, 76, 78, 80, 69.

17 апреля продолжатся работы на ул. Ново-Садовой: будем менять задвижку и участок трубы диаметром 300 мм. ХВС будет отключено с 09:00 до 23:00 по адресам: ул.Ново Садовая, 234, 236, 246, 244, 248, 250, 258, 256, 346, 350, 350А пр. Кирова,  348, 342; ул. Солнечная, 45, 47, 49, 53.

19 апреля будет производиться замена задвижки диаметром 500 мм на ул. Земеца. Работы планируется провести с 10:00 19 апреля до 03:00 20 апреля, на этот период холодная вода может быть отключена по адресам: Заводское ш., 55, 64, 64А, 64Б, 66, 68, 68А; Костромской пер., 8, 9, 1, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 17, 19; Старый пер., 6к2, 6к4.  АО РКЦ «Прогресс» (один ввод, второй в работе)

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Часто абоненты задают вопросы: как происходят начисления, учтены ли последние показатели приборов учёта и предыдущая переплата.
07 апреля 2025, 15:29
«РКС-Самара» напоминают о том, как прочитать квитанцию и когда её надо оплатить
Часто абоненты задают вопросы: как происходят начисления, учтены ли последние показатели приборов учёта и предыдущая переплата. ЖКХ
693
Обратите внимание: работы есть и в выходные дни!
04 апреля 2025, 15:59
«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Обратите внимание: работы есть и в выходные дни! ЖКХ
883
Повышенное внимание сотрудники цеха эксплуатации канализации уделили домам 41 и 41/1 по ул.Дачной, но на пользу жителям это не пошло.
03 апреля 2025, 16:06
С начала года «РКС-Самара» устранили 1240 засоров на сетях водоотведения
Повышенное внимание сотрудники цеха эксплуатации канализации уделили домам 41 и 41/1 по ул.Дачной, но на пользу жителям это не пошло. ЖКХ
926

В центре внимания
в Самаре состоится X Космический полумарафон
11 апреля 2025  13:58
В Самаре состоится X Космический полумарафон
227
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
11 апреля 2025  13:00
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
233
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
11 апреля 2025  09:53
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
230
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
11 апреля 2025  09:26
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
264
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
1406
Весь список