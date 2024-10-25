«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

30 октября планируется заменить пожарный гидрант на ул. Воронежской. Для этого с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Воронежская 94, 96, 98, 100, 104, 106.

1 ноября специалисты будут менять пожарный гидрант по ул. Аэродромной. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 10:00 до 14:00 по адресу: ул.Аэродромная, 96А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.