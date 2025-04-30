«РКС-Самара» предупреждают горожан о плановых ремонтах на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

На 7 мая запланирован ремонт запорной арматуры на ул. Минской. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 20:00 в домах по адресам:

ул. Минская, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Черемшанская, 137, 156;

ул. Нагорная, 132, 134, 136.