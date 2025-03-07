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«РКС-Самара» предупреждает о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

7 марта 2025 14:52
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

12 марта планируем заменить задвижки диаметром 150 и 300 мм и пожарный гидрант на ул. Ташкентской. Для этого с 20:00 12.03.2025 до 08:00 13.03.2025 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 138, 138а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 162а, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 184а, 186а, 188, 190, 192, 194 196, 196а, 198; ул. Георгия Димитрова, 3-37, 17, 39А, 65, 67.

13 марта планируем заменить вводную задвижку диаметром 300 мм на ул. Воронежской. Холодную воду придётся отключить с 09:30 до 12:15 в домах по адресам: ул. Воронежская, 137, 139, 141, 143; Московское ш., 161-173.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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