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«РКС-Самара» предлагают расширить полномочия ресурсных компаний при ремонтных работах
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«РКС-Самара» предлагают расширить полномочия ресурсных компаний при ремонтных работах

27 июня 2024 14:20
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В «РКС-Самара» прошёл Совет безопасности, на котором обсудили острый и злободневный вопрос: парковка автомобилей в зоне инженерных сетей.

В «РКС-Самара» прошёл Совет безопасности, на котором обсудили острый и злободневный вопрос: парковка автомобилей в зоне инженерных сетей. Каждый день аварийные бригады ресурсных компаний сталкиваются с одной и той же ситуацией: невозможно начать ремонтные работы, потому что на колодце или в зоне прохождения трубы припаркованы машины.

С одной стороны, такая ситуация – это большие риски для владельцев, с другой – эвакуация транспорта сильно замедляет проведение восстановительных работ. Поскольку автомобили - чужое имущество, то по закону совершать с ними какие-то манипуляции можно только с разрешения владельца. И аварийные бригады вынуждены заниматься несвойственной для себя работой, искать собственников вместе с администрацией района и ГИБДД. Иногда на это уходит много часов и даже дней.  

Тема наболевшая и касается многих предприятий: поэтому «РКС-Самара» пригласили на Совет безопасности городских и районных депутатов Максима Венедиктова и Дмитрия Асеева с председателем Думы г.о. Самара Алексеем Дегтевым. «РКС-Самара» предлагает расширить полномочия ресурсных компаний, чтобы они могли при необходимости самостоятельно эвакуировать припаркованные машины в безопасное место, не разыскивая хозяина, а просто сообщив ему место новой парковки. Для этого нужно дополнить один из пунктов 444 Постановления «Об утверждении правил благоустройства территории г.о. Самара и территорий внутригородских районов г.о. Самара».

Представители власти отметили, что вопрос необходимо дополнительно проработать и поддержать на городском уровне, а также пообещали поднять его на ближайших заседаниях Думы г.о. Самара.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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