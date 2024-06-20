"РКС-Самара" обновляют запорную арматуру на сетях на улице Самарской

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На сетях «старого» города постоянно происходят обновления: специалисты «РКС-Самара» постепенно устанавливают новую запорную арматуру взамен той, что отработала свой срок. На ул. Самарской и Венцека сегодня заменили ещё пять задвижек - четыре диаметром 300 мм и одну диаметром 150 мм.

Задвижки - это элементы по типу больших кранов, которые управляют потоками воды. Именно благодаря им, если задвижки исправны, в момент аварийных ситуаций можно делать переключения, задействовать резервные схемы водоснабжения и не отключать жителей. Поэтому очень важно своевременно менять запорную арматуру.

Параллельно ведутся ремонтно-профилактические работы на водоводе диаметром 600 мм в начале ул. Самарской и Галактионовской. На время работ холодное водоснабжение в близлежащих домах отключено, о чём жителей заранее предупредили через районные администрации и УК. Завершить работы в историческом центре планируется до полуночи.

Своевременная замена запорной арматуры на сетях повысит надёжность работы трубопроводов и бесперебойность водоснабжения жилых домов и учреждений.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара